Deniz Akkaya Haluk Levent'in ipliğini pazara çıkardı! Dolandırdığın insanlar yayına çıkacak az kaldı!

Eski manken Deniz Akkaya, AHBAB Derneği kurucusu Haluk Levent’in ipliğini pazara çıkardı. Geçmiş dolandırıcılık davalarına atıfta bulunan Akkaya, yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent’i zora sokacak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş depremi bahanesiyle milyar TL’ye kadar bağış toplayan dolandırıcılık davaları bulunan Haluk Levent için Akkaya, “iki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent’in ipliğini pazara çıkaran Deniz Akkaya, paylaşımlarının devamında, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve yakalandığı Avusturya'dan ABD'ye sevk edilen Sezgin Baran Korkmaz'la fotoğrafı bulunan Haluk Levent'e; “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur.” Dedi.

Bu paylaşımlara istinaden şarkıcı Haluk Levent’in ne diyeceği ise merak konusu oldu. Herkes dolandırılan kadınların kim olduğunu merak etti.

Depremzedeler için düzenlenen Tek yürek Türkiye ortak yayın programına istenmeyen Haluk Levent, ATV yönetiminden de özür dilemişti.