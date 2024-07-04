Magazin çöplüğünde her geçen gün mide bulandırıcı bir olaya rastlanıyor. Türk – İslam kültürünün ayaklar altına alındığı ve başta çıplaklık olmak üzere her türlü rezaletin ön plana çıktığı magazin gündeminde, bu kez “fuhuş iftirası” iddiaları ortalığı karıştırdı. Miray İpekler isimli sosyal medya fenomeni hakkındaki ifadeleri nedeniyle, türlü skandalla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikâyetçi oldu.

10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

Yine bir başka fenomen ve bir başka ahlaksız olan Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, “Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı” dedi.

Deniz Akkaya’nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şikâyetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında “hakaret” suçundan soruşturma başlattı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Akkaya savcılığa gelerek ifadesini vermedi.

Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.