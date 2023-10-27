  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
Ekonomi DENİB, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikili görüşmeler organize etti
Ekonomi

DENİB, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikili görüşmeler organize etti

Yeniakit Publisher
2023-10-27 08:06:00 -
DENİB, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikili görüşmeler organize etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ihracatını artırmak amacıyla 22-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Dubai’de ev tekstili sektörüne yönelik olarak Ur-Ge yurt dışı pazarlama programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen “Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı, Uluslararası Rekabet Geliştirme (Ur-Ge) Projesi” çerçevesinde proje üyesi 9 firma ve 14 kişiden oluşan heyet Dubai’de, BAE.'nin önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden 40 alıcı firma ile yaklaşık 100 ikili iş görüşmesinin düzenlendiği programı, Dubai Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal ederek, katılımcı firmalarla pazar hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu ve söz konusu programın başarılı geçmesi temennisini iletti.

Aynı zamanda toptan ve perakende merkezlerinin de ziyaret edildiği yurt dışı pazarlama programına ilişkin DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“Ülkemizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı 2022 yılında yüzde 13,5 artışla 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak Eylül döneminde ise ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 oranında artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ülkemizin tekstil-konfeksiyon ihracatı 2022 yılında yüzde 1 artarak 226 milyon dolar oldu. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ise ülkemizin söz konusu sektörden ihracatı yüzde 21 azalışla 139 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Denizli’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı ise; 2022 yılında yüzde 35,3 artışla 52,3, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 7 artışla 40,7 milyon dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatımızın önümüzdeki dönemde, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programların da desteğiyle giderek artacağına inanıyorum.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle yılın son aylarında da çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Polonya, Rusya ve Suudi Arabistan’a yönelik yurt dışı pazarlama programları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Suudi Arabistan'da servet kazanıyor, paraya para demiyor! Flaş karar: Sadio Mane o futbol kulübü satın aldı
Suudi Arabistan'da servet kazanıyor, paraya para demiyor! Flaş karar: Sadio Mane o futbol kulübü satın aldı

Spor

Suudi Arabistan'da servet kazanıyor, paraya para demiyor! Flaş karar: Sadio Mane o futbol kulübü satın aldı

Suudi Arabistan'da Türkiye gelişmesi! Bakan 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdu
Suudi Arabistan'da Türkiye gelişmesi! Bakan 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdu

Ekonomi

Suudi Arabistan'da Türkiye gelişmesi! Bakan 'Bu harika bir haber' diyerek duyurdu

Onlarca ülkeden geçip Türkiye'nin kapısını çaldılar:! Güney Kore'den yola çıkan çift; Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gidecek
Onlarca ülkeden geçip Türkiye'nin kapısını çaldılar:! Güney Kore'den yola çıkan çift; Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gidecek

Aktüel

Onlarca ülkeden geçip Türkiye'nin kapısını çaldılar:! Güney Kore'den yola çıkan çift; Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a gidecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Fenerbahçelilerin içinin yağları eriyecek...
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Fenerbahçelilerin içinin yağları eriyecek...

Spor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Fenerbahçelilerin içinin yağları eriyecek...

Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler
Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler

Dünya

Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23