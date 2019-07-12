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Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat neden öldü?

Hem AK Parti (AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı) hem de HDP’de siyaset yapan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği açıklandı. Fırat, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat nereli ve kaç yaşındaydı?

12 Temmuz 2019 Cuma 09:00
Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat neden öldü?

Hem AK Parti (AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı) hem de HDP’de siyaset yapan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği açıklandı. Fırat, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat nereli ve kaç yaşındaydı?

Fırat'ın yaşamını yitirdiği haberini, HDP Istanbul il Örgütü sosyal medya üzerinden duyurdu. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Fırat'ın, bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Dengir Mir Mehmet Fırat’ı tedavi hastanede ziyaret etmişti.

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? 

1943 Adıyaman kahta doğumlu olan Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Serbest avukat olarak meslek hayatına başlayan Fırat, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve genel başkan yardımcılığı da yapan Fırat, 2014 yılında AK Parti'den istifa ederek HDP'ye katıldı.  Fırat, 21'inci dönemde Adıyaman, 22'inci dönemde Mersin ve 23'üncü dönemde Adana milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

 

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:00
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