Dengir Mir Mehmet Fırat kansere yakalandı AK Parti kurucuları arasında yer alan ve daha sonrasında HDP'den milletvekili olan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'nin Mersin Milletvekili olan eski milletvekili Dengir Mir Mehmet'in kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Kanser hastalığıyla mücadele eden Fırat'ın Ankara'da Bayındır Hastanesi'nde yattığı öğrenildi. Fırat, karaciğer kanseri nedeniyle ABD'de tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından Türkiye'ye dönen Denigr Mir Mehmet Fırat'ın hastalığının nüksettiği ve kanserin beynine sıçradığı belirtildi.

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