Dengeli ve sağlıklı beslenmenin beyne büyük etkisi

Beyin gelişiminde dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Bunun yanında beynin gelişimi açısından proteinden zengin ve omega 3 destekli bir beslenme düzeni olmalı. Özellikle aşırı yağlı besinler, hazır gıdalar ve şeker yüklü besinler insülin direncini arttırarak erken dönemde demans gelişmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Ailesel Alzheimer geni olsa bile hastalığın kesin olarak çıkacağı anlamına gelmez

Bilişsel fonksiyonların azalmasına bağlı olarak gelişen Alzheimer hastalığının genetik yönünün de olduğunu söyleyen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Ailesel Alzheimer hastalığı vakaların yüzde beşten azını oluşturuyor. Bu geni taşıyanlar 50 yaşından önce belirti gösterebiliyor. Bununla birlikte ailede Alzheimer geninin varlığı hastalığın kesin ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Alzheimer, beslenme, kolesterol yüksekliği, D vitamini eksikliği, hipertansiyon, diyabet gibi değiştirilebilir faktörlerle yakın ilişkide olup, bireyin kendini aktif tutup tutmaması ve en önemlisi de vücut egzersizinin oranı genetik riske göre daha fazla etkiliyor” dedi.

Uyku apnesi olanlar dikkat

Fiziksel egzersizin, Alzheimer’ın önüne geçilmesinde en önemli etken olduğunu belirten Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Hatta bir süre düzenli egzersiz beyindeki değişiklikleri bile bir miktar geri döndürebiliyor. Yeterli ve etkin bir uyku da demans olasılığını artırıyor. Bireylerde uyku apnesi gibi uykunun derinleşmesini bozan durumlar da bir süre sonra Alzheimer hastalığını tetikleyebiliyor” açıklamasında bulundu.