Dengeli beslenelim mideyi zorlamayalım

Harun Sekmen

Kurban Bayramı sonrası sağlıklı beslenmenin püf noktalarını ve paylar dağıtıldıktan sonra kalan etleri daha uzun süre saklamanın inceliklerini Diyetisyen Şeyma Gülşen Oral ile konuştuk. Kronik rahatsızlığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini beyan eden Oral, tatlı tüketiminden kaçınılması ve bol su içilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Etleri daha uzun süre saklamak için, kesim sıcaklığının geçmesi gerektiğini kaydeden Oral, yemeklik için ayrılan etlerin -2 derecede birkaç hafta, -18 derecelik derin dondurucularda ise daha uzun ömürlü bir saklama olacağını vurguladı. Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır.

-Diyetisyen Şeyma Gülşen Oral