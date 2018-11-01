0553 313 94 23
impression

Deneyleri ROKETSAN'da yapıldı! Türkiye'den büyük başarı

Bilkent Üniversitesi, roketlerin hızını otomatik olarak değiştirmeye yarayan bir yazılım geliştirdi. Yazılımın deneyleri ROKETSAN'da yapıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 19:26
Deneyleri ROKETSAN'da yapıldı! Türkiye'den büyük başarı

Bilkent Üniversitesince havada hareket halindeki roketlerin hızını otomatik olarak değiştirebilmeye olanak sağlayan akıllı bilgisayar yazılımı geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan tarafından geliştirilen, deneyleri ROKETSAN'da yapılan teknoloji, kapak makalesi olarak Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliğince çıkarılan IEEE Control Systems Magazine'de bilim dünyasına duyuruldu.

Yıldız, yaptığı açıklamada, IEEE Control Systems Magazine dergisinin ekim sayısının kapak konusunun "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek Performanslı Basınç Kontrolcüsü Geliştirilmesi" makaleleri olduğunu ifade etti.

Söz konusu teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığına işaret eden Yıldız, "Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek." dedi.

Roketlerin havaya gönderilmelerinin ardından belli bir hız profilinde hareket ettiğini belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler."

ROKETSAN mühendisleri 1 yıl çalıştı

Yıldız, çalışmalarının literatürde ilk niteliği taşıyan önemli özelliklerinin bulunduğunu bildirdi. ROKETSAN'da yapılan deneylerin de sistemin iyi çalıştığını gösterdiğine işaret eden Yıldız, "Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesinde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:26
  1. ROKETSAN

YORUM YAZ

  • ekremekrem30 dk önce
    Burdan amerikaya gidebilen füze yada nükleer bomba yoksa ortada BÜYÜK başarı filan yoktur.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Demek evinizi satıyorsunuz...
  1. Demek evinizi satıyorsunuz...
  2. TSK paylaştı! İşte o tarihi anlar
  3. Her organımızın bir tabiat tarzı var
  4. HulusiAkar açıkladı askerlik düşüyor..
  5. Tırnaklarınızın değerini bilin
  6. Askerlik süreci kısalıyor mu?
  7. Sarımsaktaki ‘Allicin’ öyle faydalı ki!
  8. Öğretmen mazeret atamaları ne zaman..
  9. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi..
  10. Otlardaki şifa
  11. Dostluk yemeği teklifine olumsuz yanıt
  12. İşte 'ömür törpüsü' bu: Huzursuzluk
  13. Geri dönüşümde 'yenilikçilik' ödülü..
  14. Sırra kadem bastı! Polis her yerde onu..
  15. HABRAS nedir? HABRAS özellikleri neler?
  16. Deneyleri ROKETSAN'da yapıldı!..
  17. En faydalısı bulgur maması
  18. Stresin 59 sebebi
  19. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hangi..
  20. Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Günün Karikatürü

1 Kasım 2018
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları