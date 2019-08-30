Denetimli yükümlülerden çevre temizliği

Balıkesir’de kamu infaz işlemleri devam eden yükümlüler, savcılar ve belediye yetkilileri ile birlikte ’Şehitler Parkında’ çevre temizliği yaptılar.

Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetiminde kamu hizmeti cezası infaz işlemleri devam eden yükümlüler tarafından Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" yapıldı. Bu proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları yapılması çerçevesinde Kamu infaz işlemleri devam eden yükümlüler, Cumhuriyet Başsavcı vekili, savcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte ’Şehitler Parkında’ çevre temizliği yaptılar

Balıkesir Şehitler Parkındaki gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Tanrıtanır, Cumhuriyet Savcısı Adem Babacan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük, Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mehmet Bora Dönmez, Atık Yönetimi Şube Müdürü Volkan Karateke, Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı İlyas Çakmak, Denetimli Serbestlik Şefi İsmet Ay diğer idareciler ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Karesi Belediyesi Müdürlüğü personeli katıldı.