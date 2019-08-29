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Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Hakkari Kent Parkta çevre temizliği yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Hakkari Kent Parkta çevre temizliği yaptı.



Hakkari Kent Parkta yükümlülerin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Hakkari Cumhuriyet Savcısı Faik Ünlü, yükümlülerle bir süre sohbet etti. Burada etkinlik hakkında bilgi veren yetkililer, ”Denetimli serbestlik temiz çevre projesi kapsamında 26 ve 29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarının kamuya yararlı bir işte, ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hakkâri Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği sonucu Hakkâri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün de uyguladığı etkinlikte 11 hükümlü yer aldı" ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
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