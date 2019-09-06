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Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlülerinin, eğitim-öğretimyılının yaz tatili döneminde okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptıklarıbildirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:51
Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlülerinin, eğitim-öğretimyılının yaz tatili döneminde okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptıklarıbildirildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, AdaletBakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yaz tatili olan 14 Haziran- 9Eylül tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında belirlenecek okullardadenetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlikişlerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi.


Planlama doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik ihtiyaçduyulan, ’su bazlı boya ve ev tipi klima sistemleri montajcısı’ kurslar düzenlendiğikaydedilen açıklamada, programa katılan yükümlülerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylısertifikaları almaya hak kazandıkları kaydedildi.


Gerçekleştirilen meslek edindirmeye yönelik kurslar sonrasında Mersin TicaretBorsası’nın vermiş olduğu finansal destekle, Mersin Denetimli SerbestlikMüdürlüğü ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerneticesinde tespit edilen 12 okulda yaz tatili süresince kamu hizmeti cezalarınıinfaz eden yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirildiğibelirtildi.


Yapılan çalışmaların ilgililer tarafından yerinde incelendiği, çalışmalarınönümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:51
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