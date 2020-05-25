Demre’de ormanlık alanda yangın

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Çağman ve Belören Mahalleleriyle, Kaş ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 30 arazözle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

3 helikopterle havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları için, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca’dan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de görevlendirildi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 30 arazözle müdahale devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtilirken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, yine bugün saat 12.00 sıralarında Karadağ Mahallesi ve Finike’ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında yine yangın meydana gelmişti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.