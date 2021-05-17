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Dünya Demokratlarda Filistin çatlağı
Dünya

Demokratlarda Filistin çatlağı

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail yana tavır takınmasına rağmen ABD'de 28 Demokrat Partili Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:06:00 -
Demokratlarda Filistin çatlağı

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat Senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Demokratlarda Filistin çatlağı

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.

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Yorumlar

MİLLET

Ne demokrati ne cumhuriyetcisi hepsi Müslüman Filistin düşmani yılandan dost olmaz biran boş bulundunmu sana sokar
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