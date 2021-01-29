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Dünya Demokratlar İsrail’in aşı zulmünü eleştirdi
Dünya

Demokratlar İsrail’in aşı zulmünü eleştirdi

ABD’li demokrat vekiller İsrail’in Filistinliler’in COVİD-19 aşısına ulaşımını engellemesini sert bir şekilde eleştirdiler.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:36:00 - 2021-01-29 14:38:04
Demokratlar İsrail’in aşı zulmünü eleştirdi

Münübe Yılmaz

ABD’li demokrat vekiller İsrail’in Filistinliler’in COVİD-19 aşısına ulaşımını engellemesini sert bir şekilde eleştirdiler. Biden hükümeti ile birlikte yeni seçilen Demokrat vekillerden Jamaal Bownman, İsrail’in Filistin’in asıya erişimini eleştirerek “Netanyahu İsrail ile birlikte Filistinliler’in de asıya erişimini sağlamak ile yükümlüdür. Yoksa bu da işgal zulmünün devamı ollacaktır” açıklamasında bulundu. Diğer bir demokrat vekil Jaquin Castro ise “İsrail’in kendi vatandaşları için aşı  temin ederken, işgal altında tuttuğu Filistinliler’in aşıya erişimini engellemesi kabul edilemez” derken, Kongre’nin Müslüman vekillerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib “Irkçı İsrail benim büyükannemin aşıya erişimini engellemesi onun eşit yaşam hakkına sahip bir insan olarak kabul etmediği anlamına gelmektedir” ifadesinde bulundu. 19 Aralıktan beri nüfusunun yüzde 25’lik kısmının aşılandığını açıklayan İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ise İsrail’in öncelikle vergisini ödeyen İsrail vatandaşlarına aşı temin etmekle yükümlü olduğunu belirterek “İsrail’in Filistinliler’e aşı temin etmek gibi yasal bir zorunluluğu yoktur” dedi.

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