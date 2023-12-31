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Dünya Demokratik Kongo’da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Dünya

Demokratik Kongo’da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-31 20:33:00 -
Demokratik Kongo’da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk 20 Aralık’ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Yüksek Seçim Kurulu, bugün cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ismi açıkladı. Oyların yüzde 73’ünü alan Mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, muhalif adayların bir kısmı tarafından "şaibeli" olarak nitelendirilerek tekrarlanması talep edilen seçimlerin galibi ilan edildi. Tshisekedi’nin en yakın rakibi Moise Katumbi ise oyların yüzde 18'ini, Martin Fayulu yüzde 5’ini aldı. Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin ederek yeni dönem görevine başlayacak.

Öte yandan seçimde 41 milyon kayıtlı seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Protesto çağrısı

Tshisekedi’nin bazı rakipleri, sonuçların açıklanmasının ardından protesto çağrısında bulundu. Rakipler tarafından ortak yapılan açıklamada, “Halkımızı seçim hilesinin ilan edilmesinin ardından kitlesel olarak sokaklara çıkmaya çağırıyoruz” denildi. Protesto çağrısının ardından başkent Kinşasa’nın bazı kesimlerinde asker sokaklara çıktı.

Muhalefet, 20 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerde bazı sorunlar yaşandığını savunuyor. İkinci güne uzatılması beklenen seçimlerde, sandıkların yaklaşık üçte ikisinin geç açıldığı ifade ediliyor. Seçimde milyonlarca kişinin oy vermek için saatlerce beklediği, bir kısmının beklemekten vazgeçip evine gittiği ifade edilirken, muhalefet bu sorunların seçimin 60 yaşındaki Tshisekedi lehine sonuçlanması için kasıtlı bir planın parçası olduğunu öne sürüyor.

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