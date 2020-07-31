Demokratik Kongo'da alkol alan asker dehşet saçtı: 12 kişi öldü
Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde alkol alan bir askerin sivillere ateş açması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletine bağlı Uvira bölgesinde alkol aldığı belirtilen bir asker, yoldan geçen sivillere ateş açtı.
2 sivil hayatını kaybedetti
Olayda 12 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Uvira Ordu Sözcüsü Dieudonne Kasereka, yaptığı açıklamada, saldırının bölgede protestoya yol açtığını belirterek, "Ordu heyeti ve Birlemiş Milletler ekibi, halkı sakinleştirmek için bölgeye gitti." dedi.