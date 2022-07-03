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Siyaset Demokrat Parti lideri Uysal tercihin yaptı: Adaylığı hak ediyor
Siyaset

Demokrat Parti lideri Uysal tercihin yaptı: Adaylığı hak ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı ittifakın Cumhurbaşkanı adayı için "Kılıçdaroğlu adaylığı hak ediyor. Son kararı iş birliği içerisinde vereceğiz. Kemal Bey’le ilgili ön yargımız yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 15:21:00 -
Demokrat Parti lideri Uysal tercihin yaptı: Adaylığı hak ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yer aldığı 6'lı ittifakın Cumhurbaşkanı adayı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Karar Tv'ye konuşan DP Lideri Uysal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Altılı masada şahıslar yerine prensipler üzerinden tarif yapmak daha doğru. Kılıçdaroğlu adaylığı hak ediyor. Son kararı iş birliği içerisinde vereceğiz. Kemal Bey’le ilgili ön yargımız yok. Bu süreçle ilgili yaptığı katkıları göz önüne alınca olumlu bir bakış açımız var." ifadelerini kullandı.

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