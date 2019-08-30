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Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı'ndan 30 Ağustos mesajı

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını yayınladı

30 Ağustos 2019 Cuma 18:04
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı'ndan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zaferi'nin 97'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadığını belirten Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen Milli Mücadele'nin 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen 'Ya istiklal ya ölüm' düşüncesiyle vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi ve mesajına şöyle devam etti;

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen, halkımızın gösterdiği çaba ve fedakarlıklarla tarihe yazılan destanımız, bizlere bırakılan en büyük miras ve emanettir. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte Aziz Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Atatürk'ün belirlediği hedefler doğrultusunda çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin temel sorumluluğudur. Cumhuriyetimize sahip çıkacak olan çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Bu nedenle, Cumhuriyetimize ve demokrasi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak ve gelecek nesillere bunu anlatmak her açıdan büyük önem arz etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Hayatlarını vatanımız için feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. " dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:04
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