  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz"
Aktüel

Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:04:19 -
Demokrat başkan adayı Joe Biden: "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz"

DELAWARE (AA) - ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.'' dedi.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını ifade eden Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

Sayılan oyların bu yarışı kazanacaklarını gösterdiğini anlatan Biden, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Amerikan halkının kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getiren Biden, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Biden, ''Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim.'' diye konuştu.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi..
AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem
Gündem

AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem

AFAD'dan açıklanan son verilere göre, İzmir Seferihisar açıklarında 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay