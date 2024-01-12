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Dünya Demokrasinin beşiği dedikleri Fransa’ya bakın! Nereden bakarsan bak rezalet
Dünya

Demokrasinin beşiği dedikleri Fransa’ya bakın! Nereden bakarsan bak rezalet

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:57:00 -
Demokrasinin beşiği dedikleri Fransa’ya bakın! Nereden bakarsan bak rezalet

Fransa'da göreve getirilen ilk eşcinsel sapkın başbakan Gabriel Attal, büyük bir ahlaksızlığa imza atarak "erkek arkadaşını" Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Fransa'da 8 Ocak'ta, Başbakan Elisabeth Borne ve hükümeti istifa etti. Borne'den boşalan koltuğa eski Eğitim Bakanı Gabriel Attal getirildi.

34 yaşında Fransa Başbakanı olan Attal, bu yönüyle en genç ve ilk eşcinsel başbakan olarak tarihe geçti. Başbakanlık görevine getirilen Gabriel Attal'ın kurduğu kabine de beli oldu. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.

Buna göre Attal, başka bir yönüyle daha tarihe geçti. Genç Başbakan, ilk atamasını erkek arkadaşından yana kullandı.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri aynı zamanda sevgilisi Stephane Sejourne getirildi.

38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.
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Attal ve Sejourne, geçtiğimiz yıllarda yüzük takarak birlikteliklerini açıklamış ve beraber yaşamaya başlamıştı. Çift, geçen yıl yüzükleri çıkartıp birlikteliklerine son verseler de siyasi kariyerlerini yan yana sürdürüyor. 2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisi'nde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı. Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek. Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.

Yarın sabah yerel saat ile 11.00'de, yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlenecek. 34 yaşındaki Gabriel Attal, 9 Ocak'ta eski Başbakan Elisabeth Borne'un yerine başbakan olarak getirilmişti. Milletvekili olan Attal, daha önce hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

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Yorumlar

Velev ki, hepisi siyonist deas-pkk-asala-dhkpc-israil DESTEKCISI HIRSIZ SOYKIRIMCI ISLAM-MUSLUMAN DUSMANI ".İ...SAPIK ESCINSEEL!"

biz bu sapkin soroscu slogani ve onur uyelerinin ulkemizdeki temsilcilerini iyi taniyiruz!!!

Ben Ali

Sanki bizim hükümet / devlet içinde yok da.. ben Ömer der susarım!!
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