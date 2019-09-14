0553 313 94 23

"Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda "Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
"Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda "Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi.


Prof. Dr. Metin Bozkuş’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi, insan hakları ve milli birlik konuları ele alındı.


Millet iradesini hedef alan darbelerin kabul edilemez olduğunu belirten Bozkuş, bununla birlikte toplumdaki siyasi kutuplaşmalar ve çatışmalar yüzünden sivil hükümetleri devirmeye yönelik 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbelerin yaşandığını kaydetti.


Türk siyasi tarihinde silahını doğrudan millete çeviren tek darbe girişiminin “15 Temmuz” olduğunu kaydeden Baykuş, milletin topyekun direnişi sayesinde kalkışmanın bastırıldığını anımsattı.


Konferansın sonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun günün anısına Bozkuş’a Türk bayrağı plaketi takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos verilerini açıkladı
    1. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos..
    2. Böyle transfer görülmedi! Bir çuval..
    3. Ahmet Hakan’dan kabine revizyonu..
    4. Gaziantep, Yavuz Bingöl’le coştu
    5. "Türkiye'nin geleceği holdinglerde..
    6. "Yetenek taramalarını zeka testine..
    7. 2500 yıllık Altın Elbiseli Adam..
    8. Trabzon Yatırım Adası’yla 15 bin..
    9. Gazeteci-Yazar Saymaz, Bayraklı..
    10. Simav Belediyesinden aşure ikramı
    11. Sinop’un meşhur Erfelek kestanesi..
    12. Cammu Keşmir'de kalp krizi vakaları..
    13. Özel Çocuklar Yaz Spor Okulu Kapanış..
    14. Teknoloji Alanı Önceliklendirme..
    15. Öğretmenden örnek davranış
    16. Merkez bekleneni yaptı! Gözler şimdi..
    17. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi..
    18. Kişisel verilerin korunmasına yönelik..
    19. Genç tekvandocunun hedefi Avrupa..
    20. FETÖ soruşturması kapsamında astsubay..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”