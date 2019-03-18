Demokrasi Meydanı tarihi buluşmaya hazır

Yenilenen haliyle ilk kez tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olan Demokrasi Meydanı’nını protokol inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yla birlikte Demokrasi Meydanı’nda incelemelerde bulundu. 19 Mart Salı günü Demokrasi Meydanı’nın yenilenen haliyle ilk kez tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya’da büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını dile getirdi. Toçoğlu, tüm Sakaryalıları saat 14.00’da gerçekleştirilecek tarihi buluşmaya davet etti.

Demokrasi Meydanı’nın tarihi miting öncesinde hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin vitrini konumunda olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ismi Demokrasi Meydanı olarak değişen meydanımızda dönüşüm çalışmalarımızı başlatmıştık. Zemini yeniledik, oturma alanları ve akıllı şehir uygulamaları ile donattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Mart Salı günü şehrimizde gerçekleştireceği miting öncesinde de hazır hale getirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı yeni meydanımızda büyük bir coşku ile karşılayacağız. Demokrasi Meydanı yenilenen yüzüyle ilk kez Cumhurbaşkanımızın mitingine ev sahipliği yapacak. Sakarya ve hemşehrilerimiz bu büyük buluşmaya hazır” dedi.