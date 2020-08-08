Demokrasi hikâye, darbeciler şahane! Avrupa’nın sömürgecilik aşkı depreşti

Oğuzhan Gültekin Ankara

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi: “Halkın iradesini hiçe sayan darbeci zihniyeti benimseyenlerin bu tutumlarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi halde insan hakları, demokrasi gibi konularda Türkiye’ye ders vermeye çalışanların hiçbir inandırıcılıkları kalmaz ve itibar kayıpları yaşamaya başlarlar. Yunanistan’ın darbeci bir rejimle deniz yetki anlaşması imzalaması doğru bir adım değildir. Bu anlaşma bizim için yok hükmündedir. Çünkü Türkiye bölgenin en büyük sahil devletidir. Bizim haklarımızı yok sayamazlar. Bu tutum uluslararası hukukta da karşılık bulmaz. Türkiye her zaman bölgede varlığını gösterecektir. Bizim iznimiz olmadan herhangi bir proje gerçekleştirilemez. Sadece şov amaçlı yapılmış, Türkiye’ye gözdağı vermeyi amaçlayan bir adımdır.”

Stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe de şunları ifade etti:

Görünmeyen haçlı seferi

“Yunanistan sırtını AB’ye dayamış 13 milyon nüfusu civarında olan bir devlettir. Askeri anlamda Türkiye ile aşık atabilecek güçte bir ülke değildir. Şu anda Türkiye üzerine görünmez bir haçlı seferi devam ediyor. Son yıllarda yaptığımız atılımlar Avrupa ve ABD ile yarışır durumda. Bu atılan adımlar sadece Türkiye’nin önünü kapatma amaçlıdır. Yunanistan imzaladığı bu antlaşma açıkça savaş sebebidir. Türkiye’yi karasularında boğmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sözleşme ne bizim tarafımızdan ne de uluslararası anlamda bir karşılık görmeyecektir. Gereken karşı adım atılmalı.”

Lübnan ile de anlaşma

İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran ise, şunları söyledi: “Macron, Lübnan ziyaretinde söz konusu ülkede yapısal reformlar yapılması çağrısında bulundu. Ancak bu çağrı, özü itibarıyla Lübnan’ın iç işlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Türkiye’yi de hedef alan açıklama yapması ise utanç vericidir. Macron’un çıkışının sebebi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı proaktif siyasetinden kaynaklanıyor. Sömürgecilik çağı bitti. Türkiye’nin Akdeniz’de kuşatmayı aşmak için müttefiklerini çoğaltması gerekiyor. Lübnan ile bir anlaşma yapılmalı.”