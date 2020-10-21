Demokrasi düşmanı Memet Ali Alabora huzuru efendilerinin kucağında buldu!

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Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden ve kalkışma sonrası açılan davada müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Memet Ali Alabora, 7 yıldır yurt dışında kaçak hayatı yaşıyor.

Mutluluğu efendilerinin kucağında buldu

Türkiye’den kaçarak soluğu İngiltere’de alan Alabora, mutluluğu efendilerinin kucağında buldu.

Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin'e konuşan Alabora, çok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını belirtti.

Türkiye'de darbeye kalkışırken İngiltere'de sus pus!

Türkiye’de ‘sanatçı’ kisvesi altında sokakları savaş alanları çeviren vandallarla birlikte meşru hükümete darbe yapmaya kalkışan Alabora verdiği röportajda önceden İstanbullu olduğunu şimdi ise Gallerli olduğunu söyledi. Alabora “Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" dedi.

Alabora, Türkiye ile olan bağlarını kopardığını şu ifadelerle dile getirdi;

"Elbette Türkiye ile sürekli bir ilişkim var, ana dilim Türkçe ama ne kadar bağlantılı olursam olayım benim Türkiye ile ilgili referanslarım 7 yıl öncesine ait. Bugün Türkiye’de bir jargon, yeni kalıp sözcükler varsa bilmiyorum. Yeni birileri ünlü olmuş tanımıyorum, yeni futbolcuları bilmiyorum. Türkiye ile ilgili görgüm bilgim var ama 7 yıl evveline ait bunlar. 7 yılın Galler’ini daha iyi biliyorum Türkiye’den.."

Gezi'nin piyonu...

Memet Ali Alabora 2013 yılındaki Gezi Parkı bahanesiyle başlatılan sivil darbe kalkışmasında ön saflarda yer alarak çapulculara yol göstermişti.

Alabora bir tweetinde de "Mesele sadeve Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel" yazarak vandalları sokağa davet etmişti.