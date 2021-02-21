  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Demokrasi diye bağıran DEVA Partisi bakın ne yaptı
Gündem

Demokrasi diye bağıran DEVA Partisi bakın ne yaptı

DEVA Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım, Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesini ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkındaki söylemlerini eleştirdikten sonra hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 04:03:00 -
Demokrasi diye bağıran DEVA Partisi bakın ne yaptı

DEVA Partisi, partinin Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım'ın, genel başkan Ali Babacan ve parti yönetimine yönelik açıklamaları nedeniyle, kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Yıldırım ne demişti

Musa Malik Yıldırım, geçen günlerde Trabzon'da gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" demişti.

"Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim"

"Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim."

Disipline verdiler

DEVA Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, 18.02.2021 tarihinde Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamından kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür.

Partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Musa Malik Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun Parti Tüzüğümüzde tüm üyelerimize tanınmış olan “görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamak, soru yöneltmek, bilgi istemek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunmak” hakkını kullanmanın ötesine geçerek, Genel Başkan ve Parti Tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığını değerlendirmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, kullanılan ifadeler ve üslubun Tüzüğümüzün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesinin kesin çıkarmayı gerektiren fiillerin sayıldığı 5. fıkrasındaki;

ğ) Parti yöneticileri, üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

h) Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak, bentlerini ihlal ettiği kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır."

 

DEVA Partisi’nde deprem! Eski bakan görevinden ayrıldı
DEVA Partisi’nde deprem! Eski bakan görevinden ayrıldı

Siyaset

DEVA Partisi’nde deprem! Eski bakan görevinden ayrıldı

Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor
Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor

Siyaset

Ali Babacan'ın iktidar hayalini anketler suya düşürüyor

Büyük kepazelik! DEVA Partili isim canlı yayında küfür etti
Büyük kepazelik! DEVA Partili isim canlı yayında küfür etti

Gündem

Büyük kepazelik! DEVA Partili isim canlı yayında küfür etti

İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'
İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'

Gündem

İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmi açıklama geldi! 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Gündem

Resmi açıklama geldi! 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamayı Ermenek Kaymakamlığı yaptı. ..
Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım
Gündem

Boğaziçi'nin ilk dekanı konuştu: Ülkem yargılandı masadan kalktım

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanlığına atanan Prof. Selami Kuran, AİHM yargıçlığına seçilemediği süreci anlat..
Bağcılar'da polisimizi şehit eden katil, cezaevinde kendini astı
Gündem

Bağcılar'da polisimizi şehit eden katil, cezaevinde kendini astı

İstanbul Bağcılar'da bir polis memurunu şehit eden Kadir A.'nın başka bir adam yaralama suçundan bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay