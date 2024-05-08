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Gündem DEM'lilere kurşun yağmuru! Parti binasına saldırı düzenlendi
Gündem

DEM'lilere kurşun yağmuru! Parti binasına saldırı düzenlendi

Yeniakit Publisher
2024-05-08 10:28:23 - 2024-05-08 10:28:23

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Parti bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde yaşandı. DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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