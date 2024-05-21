DEM'li yöneticilerden terör yükümlüsü Demirtaş'a cezaevinde ziyaret!
DEM Partili yöneticilerle milletvekilleri, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim Kobani olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’ı ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.
Edirne F Tipi Cezaevi önünde açıklama yapan DEM'liler, terör yükümlüsü Selahattin Demirtaş'a verilen ceza üzerinden iktidarı hedef aldı.
Türkiye şehitlerine ağlarken, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak." tehdidini savuran DEM'li Bakırhan, Demirtaş'ın serbest kalması için mücadele edeceklerini söyledi.
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