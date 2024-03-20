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Gündem DEM'li terör yandaşlarından 6'sı daha tutuklandı! Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atmışlardı
Gündem

DEM'li terör yandaşlarından 6'sı daha tutuklandı! Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atmışlardı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 02:21:00 -
DEM'li terör yandaşlarından 6'sı daha tutuklandı! Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atmışlardı

İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz etkinliğini terör provokasyonuna çeviren 6 hain DEM'li daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEM Partililer, yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye genelindeki terör provokasyonlarını sürdürüyor.

İzmir'de nevruz etkinliğini terör provokasyonuna çeviren 36 DEM'liden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu 1 şüpheli Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü CHP'lilerin ittifak ortağı DEM Partisi tarafından nevruz etkinliği düzenlenmişti. Etkinliğin ardından DEM'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince “Nevruz Mitingi” konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs daha “terör örgütü propagandası” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti. Çalışmalarda 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplamda 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kemalist CHP'liler sus pus oldu!

Öte yandan İstanbul'daki Nevruz etkinliğinde de terör propagandası yapan 6 DEM'li tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tüm bunlar yaşanırken kemalist CHP'liler ise dillerini yutmuştu.
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