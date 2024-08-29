DEM'li Oduncu, terörist taziyesinde
DEM Partili Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilen teröriste taziye ziyaretinde bulundu.
DEM Partililer, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor.
PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNİ TAŞIMIŞTI
Bilindiği üzere DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenmişti.
BU SEFER TAZİYEYE KATILDI
DEM Partili Oduncu, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.
Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.