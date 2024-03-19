DEM'li Ferhat Encü'den alçak paylaşım! 'İstanbul artık ‘Kurdistanbul!'

CHP'nin desteğini alan DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyen Encü'nün alçak paylaşımına tepki yağdı.

Yerel seçimlerde oy derdine düşen CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifaka imza attı. "Kent uzlaşısı" adı altında kurulan bu ittifakın ilk adımı olarak Esenyurt adayı değiştirildi, yerine sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi. Ancak kirli işbirliği yalnızca Esenyurt'la da sınır kalmadı. Mersin ve Ankara'da da kirli ittifak ortaya çıktı. Türkiye henüz bu kirli ittifakı konuşurken CHP'nin ortağı DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Encü, "İstanbul, bence artık ‘Kurdİstanbul’ adını hak ediyor." diyerek skandal ifadeler kullandı.

CHP, DEM İÇİN ESENYURT ADAYINI GERİ ÇEKMİŞTİ

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Kent uzlaşsısı" adı altındaki kirli ittifak anlaşaması devam ediyor. Kirli pazarlıkta yerel seçimler için CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayını geri çekti. Yerine ise "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.

SKANDAL İFADE 'DEVLET KURMAK KÜRTLERİN HAKKI' DEMİŞTİ

Esenyurt adayı olarak açıklanan Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

PAZARLIK ESENYURT İLE SINIRLI KALMADI

Ancak kirli işbirliği yalnızca Esenyurt'la da sınır kalmadı. Mersin ve Ankara'da hatta İBB Meclisi'nde de kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken geçtiğimiz gün CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin nevruz programında Katil Öcalan'ın posterleri açılıp sloganlar atıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK PAÇAVRALARI HER YERE ASILDI

DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz programında bebek katili terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganların atıldığı nevruz programı DEM Parti'nin seçim propagandası etkinliğine de dönüştü.

"ALLAH BELANI VERSİN CHP"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bitleri birazcık kanlanmaya başlayınca #Kurdistanbul Demeye başladılar,Senin Allah belânı versin CHP! Bakalım sayenizde daha neler duyacağız. Ferhat Encü fragmanı vermiş. Bu ülkeye zerre kadar aidiyeti olan insan bunu lütfen bir düşünsün!" ifadeleri ile CHP'ye tepki gösterdi.

DAĞDA SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra vekil olan ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giymesinin ardından vekilliği düşürülen Ferhat Encü 12 Aralık 2021 tarihinde DEM'in eski adı HDP'de il başkanı seçilmişti.

FERHAT ENCÜ'YÜ PROPAGANDA YAPMAKTAN TUTUKLAYIN

Ferhat Encü'nün skandal sözleri sonrası sonrası sosyal medyada Encü'ye kısa sürede tepkiler yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Paçavrayı kaldırın gözümün önünden Ferhat Encü'yü propaganda yapmaktan tutuklayın" diyerek tepki gösterdi.