DEM'li Ermeni bu yıl da 'soykırım' dedi!
HDP/DEM Parti'nin Ermenisi Garo Paylan, Türkiye'ye "soykırım" iftirası atmaya bu yıl da devam etti.
DEM'li Ermeni sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı çıkışında bulundu.
Paylan mesajında, şu ifadeleri kullandı:
Ermeni Soykırımı 109 yıl önce bugün başladı. Önce Ermeni aydınlar, ardından topyekün Ermeni halkı kadim topraklarından sürüldü, katledildi. Ermeni Soykırımında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum.
Ermeni Paylan mesajında Ermenice ifadelere de yer verdi.
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