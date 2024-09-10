DEM'li Beritan Güneş minik Narin'i suistimal ederek Kürdistan propagandası yaptı!
21 Ağustos’ta Kur’an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın trajik ölümü üzerinden siyasi rant sağlamak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. DBP Genel Başkanı Çiğdem Uçar ve Halk TV gibi isimlerin ardından, DEM'li Beritan Güneş de Kürdistan propagandası yaparak bu acı olay üzerinden İslam'ı hedef almayı sürdürüyor.
Dün DBP Genel Başkanı Çiğdem Uçar sözde Kürdistan propagandası yaparken, Halk TV’de de Kur’an kursları hedef alındı. DEM’li vekil Beritan Güneş ise, Narin Güran'ın cansız bedeni yanında bulunan Elif Ba’yı örnek vererek Kur’an kurslarına saldırdı.
PKK terör örgütünün çocukları katletmesini görmezden gelen Güneş, “Devletin her köyde, her mahallede, her sokakta Kur’an kurslarına yatırım yapmasını hedef alarak, “ O Kur’an kurslarında neler yapılıyor?” dedi.
DPB’Lİ İSİM SÖZDE KÜRDİSTAN PROPAGANDASI YAPMIŞTI
Türkiye, Narin’e ağlarken PKK terör örgütünün çocukları katletmesini görmezden gelen DBP Eş Başkanı Çiğdem Uçar, küçük Narin'in katledilen bedeni üzerinden sözde Kürdistan propagandası yaptı. Küçük Narin’i siyasetine alet eden Uçar, “Kürt düşmanı politikalarda Hizbul-Kontra politikalarına karşı sahip olduğu hafızaya güveniyoruz. O hafıza, Kürdistan’ı ayakta tuttu, bundan sonra da ayakta tutmaya devam edecek.” dedi.
HALK TV DE SALDIRDI
Halk TV, Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolması üzerinden algı yapmaya kalktı. Canlı yayında "4 yaşındaki çocuk Kur'an öğrenebilir mi? Öğrense ne olur?" ifadesi kullanıldı.
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