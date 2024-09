DEM'li Beritan Güneş minik Narin'i suistimal ederek Kürdistan propagandası yaptı!

Dün DBP Genel Başkanı Çiğdem Uçar sözde Kürdistan propagandası yaparken, Halk TV’de de Kur’an kursları hedef alındı. DEM’li vekil Beritan Güneş ise, Narin Güran'ın cansız bedeni yanında bulunan Elif Ba’yı örnek vererek Kur’an kurslarına saldırdı.

PKK terör örgütünün çocukları katletmesini görmezden gelen Güneş, “Devletin her köyde, her mahallede, her sokakta Kur’an kurslarına yatırım yapmasını hedef alarak, “ O Kur’an kurslarında neler yapılıyor?” dedi.

DPB’Lİ İSİM SÖZDE KÜRDİSTAN PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Türkiye, Narin’e ağlarken PKK terör örgütünün çocukları katletmesini görmezden gelen DBP Eş Başkanı Çiğdem Uçar, küçük Narin'in katledilen bedeni üzerinden sözde Kürdistan propagandası yaptı. Küçük Narin’i siyasetine alet eden Uçar, “Kürt düşmanı politikalarda Hizbul-Kontra politikalarına karşı sahip olduğu hafızaya güveniyoruz. O hafıza, Kürdistan’ı ayakta tuttu, bundan sonra da ayakta tutmaya devam edecek.” dedi.

HALK TV DE SALDIRDI

Halk TV, Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolması üzerinden algı yapmaya kalktı. Canlı yayında "4 yaşındaki çocuk Kur'an öğrenebilir mi? Öğrense ne olur?" ifadesi kullanıldı.