DEM’li Belediyeler Yol ve Su Değil ‘Toplumsal Cinsiyet Hizmeti' Veriyor!

DEM Partili belediye başkanları ve vekiller sapkın akım ve fikirlerin propagandasını yapmaya devam ediyor. DEM’li belediye başkanları hizmet götürmediği yerlere sapkın akımların fikirlerini götürüp propagandasını yapmaları tepki topluyor.

Kürt halkını dinden uzaklaştırıp sapkın akımların peşinden gitmeleri için uğraşan DEM partili siyasetçilerin tülbentli Kürt annelerine 'toplumsal cinsiyet' ve 'cinsiyet eşitliği' gibi sapkın fikirlerin propagandasını yaptığı görüntüler tepki topladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözde ‘Kadına Şiddeti Önleme’ adına yapılan ancak sapkınlık propagandası yapılan eğitimler dindar halkın tepkisine neden oldu.

Belediyenin sapkınlık propagandasının son adresi Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi oldu. Suyun, yolun ve alt yapının olmadığı ilçede belediyenin hizmet olarak ilçeye sapkınlığı götürmesi halkın tepkisine neden oldu. Görüntülerde sapkın akımların anlatıldığı yerde tülbentli Kürt annelerinin olması da DEM’in Kürt toplumunu nasıl ifsat etmeye çalıştığının göstergesi oldu.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Gülsever’den Belediyeye Tepki

Çüngüş halkının hayati sorunları olmasına rağmen belediyenin bu sorunları gidermek yerine ifsat edici vitrin projelerle hem halkı oyaladığını hem de halkı ifsat etmeye çalıştığını belirten HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever DEM’li belediyeye sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülsever açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çüngüş’te yaşanan sorunlar açık ve nettir: Yol yok, su yok, altyapı yok. Kış aylarında yollar kapanmakta, hastalar kilometrelerce sedyeyle taşınmak zorunda kalmaktadır.

Lakin DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asli belediyecilik görevlerini yerine getirmek yerine belediye imkânlarını “toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında yürütülen ifsat edici vitrin projelerine ayırmaktadır. Yolu olmayan bir mahallede afiş asmak, suyu olmayan bir yerde algı çalışması yapmak hizmet değildir; halkın gerçek sorunlarını görmezden gelmektir.

Müslüman Kürt kadınlarının aile bağlarının ne kadar köklü ve güçlü olduğunu biliyoruz. Eşine, ailesine ve yuvasına sahip çıkan kadınlarımız; hayasıyla, edebiyle, sabrı ve fedakârlığıyla bu toplumun direği olmuştur. Bugün bu yapıyı yok sayarak, “toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında kadınlara şiddet hatları dağıtmak ve en küçük aile içi meselede boşanmayı çözüm olarak sunmak; kadını özgürleştirmek değil, onu ailesinden ve yuvasından koparmaya yönelik sinsi bir yaklaşımdır.

“Aile, devletten sonra gelen en gerici kurumdur” anlayışıyla hareket eden bu zihniyete açıkça ifade ediyoruz: Bizim kadınlarımız Batı’dan ithal projelere değil; sağlam aile yapısına sahiptir.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı olarak algının değil hizmetin, ifsadın değil yapıcı siyasetin tarafındayız. Bu halk kimin gerçekten çalıştığını, kimin ise sorunları örtmek için ifsat projeleri ürettiğini çok iyi bilmektedir.”

DOĞRU HABER