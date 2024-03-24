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Siyaset DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'
Siyaset

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Yeniakit Publisher
2024-03-24 18:45:00 - 2024-03-24 18:50:16
DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'li ortaklarının PKK terör örgütü propagandalarına kör, sağır, dilsizi oynarken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert tepki geldi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEM Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Cevdet Konak'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

DEM'li Konak, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a güzelleme yaptığı konuşmasında, ‘Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan’dır. Burada zulüm var.’ demişti.

'Kabul edilemez bir ihanet'

CHP'li Erol, DEM Partili Konak’ın açıklamasının kabul edilemez bir ihanet olduğunu kaydetti. Erol, "Türkiye’de kurulan bütün partiler resmi sıfatı olan partilerdir. Bu partilerde görev alan siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve adaylarının da söylemlerine dikkat etmesi lazım." dedi.

CHP'li Erol sözlerine şöyle devam etti:

Ne yazık ki Tunceli DEM Parti Belediye Başkan adayı Cevdet Konak geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan hiç kimsenin ve hiçbir Tuncelilinin kabul etmeyeceği son derece aykırı bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında cumhuriyete, Tunceli’ye ihanettir. Tunceli’de yaşayan insanların inançlarına ve değerlerine ihanettir. Cevdet Konak, Tunceli’yi kastederek ‘Burası Kürtlerin ülkesidir, burası işgal edilmiş Kürdistan’da zulüm var.’ demişti. Tunceli bir Kürdistan ülkesi değil bir Cumhuriyet şehridir. Bu ifadeleri asla kabul etmiyor ve bu durumu cumhuriyete ihanet olarak değerlendiriyorum. Bir belediye başkanı adayının şimdiden bu söylemlerle, toplumda bölücü bir ifade kullanarak Cumhuriyet’e ihanet etmesini asla kabul etmiyorum.
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