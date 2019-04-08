Demirtaş'tan seçim açıklaması: HDP sayesinde kazanılan bir zafer

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçimlere ilişkin "Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başardı. Benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım" dedi.

Demirtaş, DW'nin "stanbul ve Ankara'da CHP'nin oy çokluğuna ilişkin önemli faktörlerinden birinin, HDP'nin aday çıkarmaması ve sizin yaptığınız çağrı olduğu konusunda neredeyse tüm siyasi gözlemciler hemfikir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çağrınıza beklediğiniz yanıtı aldınız mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum.

Burada HDP'nin rolü belirleyici olmuştur. Bu başarıda, gece gündüz demeden fedakarca çalışan her arkadaşımın büyük bir emeği var. Başta HDP'li siyasetçiler olmak üzere tüm seçmenlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP'nin başarısıdır, partim sayesinde gerçekleşen bir başarı bunun benim başarım olarak okunması yanlış olur. Çünkü ben de bir HDP'liyim.

Skandal çağrıda bulunmuştu

Demirtaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde HDP tabanına oy kullanma çağrısı yapmış, "Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip ‘Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir" demişti.