Demirtaş'tan HDP'lilere: Aptallık etmeyin

Cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve İyi Parti ile yediği içtiği ayrı gitmeyen partisinin ittifaklar dışında konumlandığını iddia ederek, bu durumun HDP'nin stratejik önemini artırdığını söyledi. Gelecek seçimlerde HDP seçmeninin tutumunun sonucu belirleyeceğini ileri süren Demirtaş, açıklamasının devamında ise büyük bir skandala imza attı. Demirtaş, HDP’li seçmenin seçimlerde partisinin yanında “çelikten bir irade gibi durmaya” devam edeceğinden kuşku duymadığını söyleyerek “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz, aptallık etmeyecekler. Her zamanki gibi akılla ve vicdanla hareket edecekler” dedi ve tabanına "Aman ha aptallık etmeyin" mesajı verdi.