0553 313 94 23

Demirtaş'ın yargılandığı davalar birleştirildi

HDP'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajlaEski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın,"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanını, Mersin'de yargılandığı başka bir davayla birleştirildiği belirtildi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:05
Demirtaş'ın yargılandığı davalar birleştirildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı dava, Mersin'de yargılandığı başka bir davayla birleştirildi.

Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş ile avukatları Aynur Demirtaş Gökalp ve Arzu Eylem Kayaoğlu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları Aydın Erdoğan, Kenan Maçoğlu ve Günizi Satar da duruşmada hazır bulundu.

Avukat Erdoğan, müvekkili Demirtaş'ın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. Maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 300. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yargılandığını belirterek, dava dosyasının bu mahkemeyle birleştirilmesini talep etti.

Savunmasını asıl mahkemede verecek

Sanık Demirtaş da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, birleştirilmesi halinde savunmasını asıl mahkemede vereceğini bildirdi.

Hakim Dilek Bengi Erdal, Demirtaş'ın yargılanmasının Mersin 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki aynı suçtan devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:05
  1. Mersin
  2. Edirne
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. Selahattin Demirtaş
  6. Mahkeme
  7. Dava birleştirme
  8. HDP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesinden "hak ihlali" kararı
    1. Anayasa Mahkemesinden "hak ihlali"..
    2. AB'de "sınır ordusu" çatlağı büyüyor
    3. "Türkiye, özel sektörün güçlenmesi ile..
    4. Gündoğdu Adana Basketbol, Gamze..
    5. Antalya'da iki kişinin öldüğü cinayet..
    6. Diyanet ve İHH'dan kampanya! Yemen’e..
    7. AA Finans Cari İşlemler Beklenti..
    8. Taciz sanığının annesinden iğrenç..
    9. Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na..
    10. Gazişehir Gaziantep taraftara güveniyor
    11. "Orman yangınlarına müdahalede lideriz"
    12. Türk Telekom'dan "Yeni Nesil Gelecek"..
    13. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    14. Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na..
    15. CHP, İnsan Haklarında Eşitlik ve..
    16. Battal'ın "helikopter pisti" davasında..
    17. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    18. Adana'daki tefeci operasyonu
    19. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    20. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."