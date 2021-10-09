Demirtaş’ın çocukları evlat da bizimkiler değil mi?



6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde Fox Tv’den İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk olan Başak Demirtaş’a tepkiler dinmek bilmiyor. Başak Demirtaş katıldığı programda Selahattin Demirtaş’ın görüş haklarının elinden alındığını söyleyip, “Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadılar” ifadeleri üzerine 768 gündür evlatlarına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, “Biz yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Evlatlarımızın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O çıkmış televizyonda evlatlarının babalarına sarılamadığını söylüyor. Onunkiler evlat da bizimkiler değil mi?” diye tepki gösterdiler.



“Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenler bizim çocuklarımızı tutsak ediyor” diyen Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, “Biz yıllardır çocuklarımız için burada nöbet tutuyoruz. Burada neler yaşandı. Çocuklarımız nerede bilmiyoruz. Ne haldeler bilmiyoruz. Onun çocukları 19 aydır babasına hasret benim yavrum 8 senedir kayıp. Evladımın kokusunu duymadan çeken 8 seneden bahsediyorum. Yıllardır sizin haklarınızı savunuyoruz diyerek bizlere acı çektirdiler. Şimdi çıkmışlar orada burada Selahattin Demirtaş’a özgürlük istiyorlar. Demirtaş’a özgürlük isteyenler benim Ceylan’ımı tutsak ediyorlar. Ona özgürlük isteyenler önce bizim yavrularımızı özgür bıraksınlar. Başak Demirtaş acı çekiyor da biz acı çekmiyor muyuz. O çıkmış televizyonda evlatlarının babalarına sarılamadığını söylüyor. Onunkiler evlat da bizimkiler değil mi? Herkes bunların gerçek yüzünü görüyor artık. Avrupa bile işini gücünü bıraktı Selahattin Demirtaş için uğraşıyor. Onlar bizim için uğraşsaydı belki de biz evlatlarımıza kavuşurduk. Hepsi ikiyüzlü, hepsi korkak. HDP’lilerin evlatları yurtdışında eğitim alıyor, geziyor, yiyor içiyor benim kızım nerede kimse bilmiyor. Bizim ömrümüzden ömür çalanlar günahını sonuna kadar çeksin. Demirtaş’a özgürlük verilecek olursa kimseye hakkımı helal etmem” ifadelerini kullandı.

“Bizim çocuklarımız hem ana hem de baba hasreti çekiyor”

Evladı için nöbet tutan bir diğer anne Ayten Elhaman da, “4 yıldır oğlum nerede bilmiyorum. Çocuklarımız oralarda harap oluyor. Biz burada çocuklarımız için harap oluyoruz. Onların çocukları çocuk da bizimkiler çocuk değil mi? Onlar hayatlarını yaşarken bizim çocuklarımızın eline zorla silah verip ölüme götürdüler. Başak Demirtaş anne de biz değil miyiz? Onun çocukları baba hasreti çekerken bizim çocuklarımız hem ana hem baba hasreti çekiyor. Bizler de evlat hasreti çekiyoruz. Benim çocuğumu kaçıranlar özgürlük kelimesini ağzına alamazlar. 19 ay nedir ki? Ben 4 yıl oldu çocuğuma sarılmayalı” şeklinde tepki gösterdi.