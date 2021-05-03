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Siyaset Demirtaş’ı sahiplenen Kılıçdaroğlu’na tepki
Siyaset

Demirtaş’ı sahiplenen Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı savunmasına tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:23:00 -
Demirtaş’ı sahiplenen Kılıçdaroğlu’na tepki

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı savunmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun, Demirtaş’a ‘haksızlık’ yapıldığını belirterek “İçeride boşu boşuna yatıyor” demesi tepkilere neden oldu. Demirtaş’ın terör bağlantılarını hatırlatan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen,  şunları dile getirdi:

Yazıklar olsun sana!

“Selahattin Demirtaş hapiste boşuna yatıyor da biz 40 bini geçgin şehit vermişiz, bu verdiğimiz 40 bin şehidin vurulması sırasında orada başlarından Abdullah Öcalan denen alçak vardı, o alçağa destek veren Demirtaş değil miydi? Kim diyorsa benim hakkım hepsine haram olsun.  Meclis’in sıralarında oturmanın tek bir sebebi var; şehitlerin canı, gazilerin kanıdır. Orada otururken birileri hâlâa bunları savunuyorsa, yazıklar olsun onlara.”

HDP’nin kuyruğunu bırakmıyor

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de, şunları kaydetti: “Şehitlerimizin katili kim? Yasin Börü ve arkadaşlarının katili kim? 6-7 Ekim Kobani olaylarında halkı galeyana getiren kim. Boşu boşuna diye bir şey yok. Tabi burada Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile gelecek seçimde kol kola gitmek için onları sevindirecek şeyler söylemeye çalışıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

BU DHKPCL Ì TERÖRÌST BASI KILIÇDAROGLU HDPKK VE ÌP SP BERABER OLUP 2023 DEKÌ BASKANLIK SEÇÌMLERINDE BERABER ORTAK GAYELERI

RECEP TAYYÌP ERDOGANI DEVÌRME PLANLARI BU TERÖRÌST ALÇAGIN YAPAMAYACAGI HÌÇ BÌRSEY YOK HERSEY BEKLENÌR BU DÌNSÌZ ÌMANSIZDAN REÌS DÜSNANLIGI GÖZÜNÜ KÖR ETMÌS BU VATAN HAÌNÌNÌ SEHÌT CENAZELERÌNE KESÌNLÌKKE SOKULMAMALI ZÌRA BU TERÖRÌSTÌNDE SEHÌT CENAZEKERÌNDE ÌSÌ YOK ÇÜNKÌ FETÖ VE HDPKK ABD NÌN TÜRKÌYE DÜSNANI BIDE N ÌLEDE BERABER AYNI YERDELER DEVLETÌ VE BASINDAKÌ BAS KOMUTAN RECEP TAYYÌP ERDOGAN ORTAK DEVÌRME PLANLARI
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Kanuni

Kurumuş ve önemsiz bir ağacın karşısına geç , bunları söyle .... Daha doğru bir iş yapmış olursun .
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