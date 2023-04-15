Demirtaş’a saz çaldıran Ahmet Hakan'ın kafasına yeni dank etti! He şunu bileydin

2015 yılında, CNN Türk ekranında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a saz çaldırıp vatandaşa güzelleyen Ahmet Hakan, yeni bir Demirtaş analizi yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın “Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız” sözlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “PKK, Selahattin Demirtaş’ı takmıyor ki” dedi.

“Demirtaş, eylemsizlik kararı alan PKK’ya duyduğu sonsuz güvenin binde birini bile devlete karşı duymuyor” eleştirisi getiren Hakan, şunları kaydetti:

"PKK’ya karşı sonsuz güven içinde. Devlete karşı da sonsuz kuşku içinde. Neyse... Asıl mesele bu da değil. Asıl mesele şu: PKK, Selahattin Demirtaş’ı takmıyor ki. Kısa bir süre içinde yaşadık ve gördük: PKK, Demirtaş’ın yol göstermeleriyle hareket eden bir yapı olmaktan ziyade Demirtaş’ı yönlendiren bir yapı olmak istiyor."

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