''Demirtaş tahliye edilmeli'' bildirisi yayınlayanlar Menderes için bakın ne kararı almış?

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin yapıldığı 27 Mayıs 1960'ın üzerinden 64 yıl geçti. 2 Mayıs 1954'te yapılan seçimlerde Celal Bayar ve Adnan Menderes'in kurduğu Demokrat Parti (DP) rekor kırarak oyların yüzde 57'sini aldı ve 502 milletvekili çıkardı.

27-28 Nisan 1960'ta İstanbul Beyazıt'ta iktidara karşı başlayan öğrenci olaylarına polis müdahale etti. Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz vurularak öldürüldü. Ülkede yaşananlar nedeniyle İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

ASKER YÖNETİME EL KOYDU

Olaylardan rahatsızlık duyan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu. Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun Yassıada'da hapsedildi. Yassıada'daki yargılamalarda Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu 16-17 Eylül 1961'de idam edildi.



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'DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE BİLDİRİSİ YAYINLAYANLARIN 1960'DA MENDERES İÇİN ALDIĞI SKANDAL KARAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçerken, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi.

"Demirtaş tahliye edilmeli" bildirisi yayınlayan İstanbul Barosu'nun 27 Mayıs darbesinden sonra "Düşüklerin davasını hiçbir avukat üstlenmeyecek" diyerek yönetim kurulu kararı aldığı ortaya çıktı.

Albayrak, "Yani bugün "Savunma hakkı kutsaldır" ayağına teröristleri bile savunanlar, bu hakkı Menderes'e çok görmüş!" diye konuştu.

Nuh Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Menderes'in avukatı Burhan Apaydın'dan bizzat dinlemiştim, eşi Beyhan hanımdan da teyit ettim:

"Demirtaş tahliye edilmeli" bildirisi yayınlayan İstanbul Barosu, 27 Mayıs darbesinden sonra, "Düşüklerin davasını hiçbir avukat üstlenmeyecek" diye Yönetim Kurulu kararı almış!

Yani bugün "Savunma hakkı kutsaldır" ayağına teröristleri bile savunanlar, bu hakkı Menderes'e çok görmüş!

"O halde Burhan bey nasıl üstlenmiş" derseniz, üstlenmiş ama bilseniz başına neler gelmiş!.