Demirtaş'a övgü yağdıran CHP'li Tuncay Özkan: Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde HDP binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmemesine karşın Selahattin Demirtaş ailesine gösterdiği yakın ilgi ve yaptığı açıklamalarını, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüleri takip etti. "Demirtaş barış insanıdır" diyen Tuncay Özkan, "Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir Youtube programında Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır"

Tuncay Özkan, yaptığı açıklamanın videosunu, Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır."

Demirtaş'ın Öcalan övgüsünü unuttu

Demirtaş'a yönelik verilen cezayı "haksızlık ve hukuksuzluk" olarak niteleyen Özkan, "Onların lâyık olması gereken yerlere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe ve büyük Türkiye çalışmasına güç vermek demektir" dedi. Demirtaş'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan övgüsünü, 6-7 Ekim olaylarını başlatan çağrıyı yapmasını görmezlikten gelen CHP'li Özkan, "İçeride olmasının tek sebebi, 'seni başkan yaptırmayacağız' şeklindeki sözüdür" diye konuştu.