Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum, herkes olabilir

Tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde yargılanan Selahattin Demirtaş adına yapılan paylaşımda "HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum:)" denildi.

Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak.