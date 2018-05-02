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Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum, herkes olabilir

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda HDP'den adaylık başvurusu için seçmenlere çağrıda bulunuldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:37
Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum, herkes olabilir

Tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde yargılanan Selahattin Demirtaş adına yapılan paylaşımda "HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum:)" denildi.

Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:37
  1. Edirne
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Selahattin Demirtaş

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