Demirtaş acılı Hatice Börü'nün duasının hesabını verecek! 'Kabe'de onları Rab'bime şikayet ettim'

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Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 bin 676 mağdur müşteki şikayetçi olurken, Selahattin Demirtaş için hesap günü geldi çattı. Demirtaş ve yol arkadaşları, PKK'lı alçaklar tarafından haince katledilen şehit Yasin Börü'nün acılı annesi Hatice Börü'nün dualarının hesabını verecek.

'Onları Rab'bime şikayet ettim'

Hatice Börü, Hac'ca gittiğinde ettiği duaları şöyle anlatmıştı.

"Kabe'de onları Rab'bime şikayet ettim. Kabe'ye dokunduğum zaman Yasin'in bedenine dokunan hepsini şikayet ettim."

'Onları Ümmet'ten sayma ya Resulallah (SAV)'

"Ravza'ya gelip, 'Ya Resullah (SAV), sen onları Ümmet'ten sayma. Kim Yasinimin katline sebep olmuşsa, onlara Ümmetim deme. Yasin Müslüman bir gençti. O katli hakedecek ne yapmıştı ki?' dedim. Onları Resulullah'a da (SAV) şikayet ettim