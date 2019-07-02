Demirören Medya Grubu satılılıyor mu? Açıklama geldi Bazı basın organlarında yer alan, Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddiaların ardından Hürriyet Gazetesi'nden açıklama geldi.Demirören Medya Grubu, şirketin satılacağına yönelik iddiaları yaptığı açıklama ile yalanladı.

Medyada yer alan iddiaların ardından, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin Kamu Aydınlatma Platformu’nda bir açıklaması yayınlandı.



Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır’’

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