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Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:01:00 -
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 26.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde kabul edilecek. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; hazırladıkları belgelerle birlikte  şahsen  Üniversitenin  Personel  Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri gerekiyor. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise belgeleriyle birlikte  şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekiyor.

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