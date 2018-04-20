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Demirkol: Türk futbolunun cenazesini kaldırırız

Futbol yazarı Mehmet Demirkol, çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:54
Demirkol: Türk futbolunun cenazesini kaldırırız

Şenol Güneş'in de yaralandığı maçla ilgili Fanatik'teki köşesinde bir yazı kaleme alan Demirkol'un görüşleri şu şekilde:

Bu biletler eskisi gibi bedava değil. Sağdan soldan alıp giremiyorsunuz. Ayrıca ucuz da değil. Ayrıca Passolig var. Ayrıca kameralar var. Rezil olmak var. Takımını yakmak var. Sadece kupayı değil ligi de kaybetmek var. Var oğlu var. Peki sadece stadın bir noktasından değil, 4 ayrı noktasından 4 ayrı zamanda hiçbir mantıklı sebebi yokken neden bu yapılır? Bunun bir açıklaması olabilir mi? Beşiktaş eksik, skor tura yeterli... Bu skor sadece turu getirmez, büyük oranda kupayı getirebilir. En güçlü rakibi ligde strese sokabilir. Doğuracağı imkanların sonu yok. Peki bu nedir? Bunun adı sabotaj. Kusura bakmayın. Bilerek planlayarak ya da doğaçlama.. Ama gerçek olan şu: Bu olup biten hayatın normal akışına uygun değil.

Cenazeyi kaldırırız

O kameralar, o Passolig, o tedbirler eğer bu olayı aydınlatmayacaksa çöptür. Trabzon’daki toplu katliam girişimi hâlâ faili meçhul. Kafasına rakı şişesi isabet edip hayatı kayan çocuk olayı faili meçhul. Daha bir çok başka olay gibi. Eğer bu da faili meçhul kalırsa işte o zaman Türk futbolunun cenazesini kaldırırız. Neden? Bunu yapanlar neden olduğunu hepimize anlatmalı. Ve bir daha sahaların yanına bile yaklaşmamalılar.

Kim olduklarını bilelim

Bugün Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar ya da Galatasaraylılar ayrı takım değil. Hepsi aynı takımdalar. Bu rezilliği yapanlar tek ve gerçek rakip. Onlar kim bilelim. Neden yaptılar bize anlatsınlar... Ancak böyle kazanırız.

Gecenin sorusu

Kim? Neden? Nasıl? Ne hakla?

Maçın starı

Maçın bir yıldızı yok. Ama bu olayı aydınlatan, kimlerin neden yaptığını açık ve mantıklı bir şekilde bizlere anlatan, sadece bu maçın değil, Türk sporunun en büyük yıldızlarında biri olacak.

Maçın olayı

Passolig

Kısa mesaj

Geçmiş olsun hocam.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:54
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