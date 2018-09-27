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Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize kullanıldı!

EURO 2024'ün Almanya verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Demirkol, "Bu tip seçimlerde Almanya gibi lobilere karşı yarışmak kolay değil" diye açıklama yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:12
Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize kullanıldı!

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, EURO 2024'e Almanya ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:

2016 Avrupa Şampiyonası sırasında Marsilya'da yerel basını takip ediyordum. Gazetenin ismini şu anda hatırlamıyorum. O dönem şöyle bir haber vardı: 'Türkiye neden Asya'da değil de Avrupa?' Bizim onların yaptığından daha fazlasını yapmamız lazım. Almanya çok büyük lobisi olan futbol ülkesi. Dünya Kupası'nda elenmeleri şampiyon olan Fransa'dan çok konuşuldu. Bu tip seçimlerde bizim %5 iyi olmamız etki sağlamıyor. Doğal dezavantajlarımız var. Güçlü lobi aleyhimize kullanıldı. Bence biz 2016 seçimlerinde çok daha etkili konumdaydık. 7'ye 6 kaybetmiştik. Bu tip seçimlerde Almanya gibi lobilere karşı yarışmak kolay değil.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:12
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