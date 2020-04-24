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Gündem

Demirel'in manevi oğlu koronadan öldü

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi oğlu olarak gördüğü Ali Çetin Şener korona virüsünden öldü.

2020-04-24 16:52:00 -
Demirel'in manevi oğlu koronadan öldü

8 yaşından beri Demirel çiftinin yanında büyüyen Nazmiye Demirel’in kardeşi Ali Çetin Şener, korona virüsü yüzünden vefat etti. Eski DYP’li siyasetçi Muhsin Alnıaçık, ölüm haberini sosyal medyadan şu notla açıkladı:

“Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını güniz sokakta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirelin, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında Korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti.”

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