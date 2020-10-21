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Aktüel "Demirci tarhanası"nın sırrı 20 çeşit meyve ve sebzede
Aktüel

"Demirci tarhanası"nın sırrı 20 çeşit meyve ve sebzede

Manisa'nın Demirci ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi tarhanaya, hünnap, kuru fasulye, nohut, alıç, kuşburnu, ahlat gibi 20 çeşit doğal ürün katılıyor - Tarhana yapan Fadime Sönmez: - "Tarhana yapımı zahmetli ama hem kışlık yiyeceğimiz hem de satarak gelir elde ediyoruz. Tarhana binbir derde şifa olan bir çorba " - Akdere Mahallesi Muhtarı Necati Koç: - "Tarhana mahallemizin bir geleneğidir. Tamamen el marifetiyle yapılıyor. Bütün malzemesi mahallemizin topraklarında yetişen ürünlerdendir"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:02:10 -
"Demirci tarhanası"nın sırrı 20 çeşit meyve ve sebzede

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnap, alıç, kuşburnu, nane, patlıcan, elma, yaban eriği, armut, ayva, kuru fasulye ve nohut gibi 20 çeşit meyve ile sebzeden yapılan tarhana ilgi görüyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi tarhanayı hazırlamak için yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Demirci ilçesindeki kırsal mahallelerde de hummalı çalışma yürütülüyor. Bölgeye özgü yöntemle hazırlanan tarhananın bir bölümü başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çeşitli illere gönderiliyor.

Demirci'de klasik tarhanadan farklı olarak 20 çeşit doğal meyve ve sebze karışımıyla hazırlanan çorbanın malzemeleri dikkati çekiyor.

Genellikle kadınlar tarafından hazırlanan bu özel tarhanaya, kırmızı biber, hünnap, alıç, kuşburnu, ahlat, nane, patlıcan, ceviz, elma, acı biber, patates, yaban eriği, armut, ayva, soğan, sarımsak, kuru fasulye, nohut, kızılcık ve gürün katılıyor.

İlçeye bağlı bin 300 metre rakımlı kırsal Akdere Mahallesi'ndeki kadınlar, tarhanayı imece usulü hazırlıyor. Kendi bahçe ve tarlalarından topladıkları kırmızı biberi, iplere dizerek bir hafta güneşte bekleten Akdereli kadınlar, suyunu çeken biberleri kazanda kaynattıktan sonra ayrı ayrı pişirilen meyve ve sebzelerle karıştırıp yoğuruyor.

Yaklaşık 3 gün dinlenmeye bırakılan hamur, bez üzerinde kurutulduktan sonra kadınlar tarafından ovalanarak tarhana haline getiriliyor. Üç kez elekten geçirilen tarhana bir kez daha toz halinde güneşe serilip kurutulduktan sonra çorba yapılmak üzere hazır hale geliyor.

İlçede yıllardır geleneksel yöntemle hazırlanan tarhana, internet üzerinden yapılan satışlarda yoğun talep görüyor.

- "Bütün malzemesi mahallemizin topraklarında yetişen ürünlerden"

Akdere Mahallesi sakinlerinden Fadime Sönmez, AA muhabirine, yıllardır büyüklerinden gördükleri yöntemle tarhana yaptıklarını söyledi.

Demirci'de hazırlanan tarhananın birçok yönüyle benzerlerinden ayrıldığına dikkati çeken Sönmez, "Tarhana yapımı zor ve zahmetli ama hem kışlık yiyeceğimiz hem de satarak gelir elde ediyoruz. Tarhana binbir derde şifa olan bir çorba. Özellikle 20 çeşit meyve ve sebzeden yaptığımız bu ürün çok ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Akdere Muhtarı Necati Koç da mahallede üretilen tarhananın yoğun talep gördüğünü belirterek, "Tarhana mahallemizin bir geleneğidir. Tamamen el marifetiyle yapılıyor. Bütün malzemesi mahallemizin topraklarında yetişen ürünlerdendir. Kadınlarımız öncelikle kendi yiyeceklerini hazırlar, sonra gelen siparişleri hazırlayıp gönderir." diye konuştu.

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